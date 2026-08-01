Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

США протягом найближчих кількох тижнів планують з'ясувати, чи вдасться відновити переговори між Україною і РФ – Рубіо

1 хв читати
Додати як джерело
США протягом найближчих кількох тижнів планують з'ясувати, чи вдасться відновити переговори між Україною і РФ – Рубіо
Фото: https://www.axios.com

США протягом найближчих кількох тижнів докладуть зусиль, щоб з’ясувати можливість відновлення переговорів між Україною та РФ, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з’ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною й покласти край цій війні", – сказав він в інтерв’ю Fox News.

"Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі "червоні лінії", і доки нам не вдасться хоча б трохи зблизити ці позиції, ми ще не досягнемо бажаного результату", – додав держсекретар.

#рубіо #україна #росія #переговори
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав партнерів прискорити постачання антибалістичних ракет після чергової атаки РФ

Зеленський закликав партнерів прискорити постачання антибалістичних ракет після чергової атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський після чергової російської атаки наголосив, що захист від балістичних ракет є ключовим завданням для збереження…

Читати
Росіяни підготувалися до масованого удару і саме цієї ночі є висока вірогідність здійсненні удару – Зеленський

Росіяни підготувалися до масованого удару і саме цієї ночі є висока вірогідність здійсненні удару – Зеленський

Росіяни підготувалися до масованого удару і саме цієї ночі є висока вірогідність здійсненні удару, заявив президент України Володимир Зеленський. …

Читати
Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Розвиток Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту через Азербайджан та транспортного коридору ГУАМ дозволить диверсифікувати логістику з…

Читати