США протягом найближчих кількох тижнів планують з'ясувати, чи вдасться відновити переговори між Україною і РФ – Рубіо

США протягом найближчих кількох тижнів докладуть зусиль, щоб з’ясувати можливість відновлення переговорів між Україною та РФ, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з’ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною й покласти край цій війні", – сказав він в інтерв’ю Fox News.

"Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі "червоні лінії", і доки нам не вдасться хоча б трохи зблизити ці позиції, ми ще не досягнемо бажаного результату", – додав держсекретар.