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Міграційна криза в Сеуті вимагає спільного захисту кордонів ЄС – Таяні

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Міграційна криза в Сеуті вимагає спільного захисту кордонів ЄС – Таяні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що міграційна криза в Сеуті засвідчила необхідність спільних дій країн ЄС для захисту зовнішніх кордонів і недопущення неконтрольованих потоків мігрантів, які, за його словами, несуть ризики для безпеки та загрозу тероризму.

"Мігрантська криза в Сеуті нагадує нам, що управління кордонами Союзу є спільною відповідальністю наших країн одна перед одною. Ми повинні працювати разом, щоб запобігти неконтрольованим потокам мігрантів на територію ЄС з усіма пов'язаними з цим ризиками та загрозою тероризму, з якими необхідно рішуче боротися", – написав він у соцмережі Х.

Таяні наголосив, що тимчасове призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією є необхідним рішенням для захисту безпеки італійських громадян та захисту кордонів Європи. Цей захід закріплений у Договорах і тепер неминучий, зазначив італійський міністр.

Як повідомлялося, Італія в односторонньому порядку оголосила про призупинення Шенгенської угоди про вільний перетин кордонів з Іспанією у відповідь на масовий наплив мігрантів до іспанського анклаву Сеута, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на агенцію ANSA.

Раніше Таяні та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні після того, як 30 липня сотні мігрантів незаконно перетнули кордон Марокко з іспанським містом Сеута, закликали закрити Шенгенську зону для Іспанії та навіть застосувати надзвичайні заходи для захисту кордонів та безпеки.

Іспанія заявила, що залучить підрозділи Збройних сил для стабілізації ситуації в м. Сеута після масового прориву мігрантів через кордон із Марокко, внаслідок якого загинули щонайменше дев'ятеро людей.

Джерело:

#шенген #італія #мігранти
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