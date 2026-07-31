Каллас сподівається, що план роззброєння ХАМАС може стати конструктивним кроком на шляху до миру в Газі

Голова дипломатичного відомства ЄС Кая Каллас у п'ятницю привітала угоду про повне роззброєння ХАМАС та інших збройних угруповань у Секторі Гази.

"План щодо роззброєння ХАМАС у Газі, якщо його буде повністю реалізовано, стане конструктивним кроком до миру", – написала верховна представниця ЄС із закордонних справ у соцмережі X.

За її словами, для реалізації цього плану "багато чого має збігтися".

"Успіх залежить від повної відданості всіх сторін. Перевірка дотримання ХАМАС умов угоди стане серйозною проблемою. Зрештою Ізраїлю доведеться вивести війська з Гази", – йдеться в повідомленні Каллас.

Вона запевнила у готовності ЄС підтримувати наступні кроки щодо врегулювання, зокрема початок виконання повноважень Національного комітету з управління Газою та Міжнародних сил стабілізації.

"Наші дві місії ЄС на місцях відіграють важливу роль у підтримці зусиль з державного будівництва Палестини", – вважає голова європейської дипломатії.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оголосив про досягнуту угоду щодо повного роззброєння ХАМАС та інших збройних угруповань у Секторі Гази.

"Сьогодні Рада миру досягла історичної угоди про повне роззброєння ХАМАС та всіх інших збройних угруповань у Газі", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що це "важливий крок на шляху до міцного миру та безпеки".

"Ця угода є важливим кроком на шляху до того, щоб Газою, нарешті, керував новий палестинський уряд, який тісно співпрацюватиме з Радою миру, щоб допомогти палестинському народу", – додав Трамп.

Він подякував за зусилля посередникам – Єгипту, Катару та Туреччині, а також своїй команді, яка "зробила можливим цей історичний прорив".