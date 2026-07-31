Розгляд законопроєкту про регулювання віртуальних активів у 2-му читанні відкликали на осінь - депутат

Винесення на розгляд Верховної Ради в другому читанні законопроєкту №10225-д про регулювання та оподаткування ринку віртуальних активів відкладено на осінь через відсутність міжвідомчого консенсусу та брак депутатських голосів, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

"За моєю інформацією, його винесення в залу відклали на осінь. Але і це буде майже дивом… Вже чотири роки ми шукаємо спосіб ухвалити необхідні правила для того, щоби легалізувати ринок віртуальних активів. Але, здається, цей законопроєкт знову покладуть кудись у далеку шухляду і навіть черговий скандал з міжнародними партнерами, яким було обіцяно, що до кінця року закон уже точно буде, не допоможе", - написала вона в телеграм-каналі в п’ятницю.

Вона зазначила, що анонсований на серпень розгляд документа не відбудеться, оскільки законопроєкт вчергове не пройшов міжвідомче погодження. За її словами, між основними стейкхолдерами відсутній консенсус щодо розподілу функцій регулювання між Національним банком України (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), а засідання робочої групи відкладено на невизначений термін.

Крім того, Василевська-Смаглюк висловила сумнів у наявності необхідної кількості голосів у парламенті для ухвалення документа, зауваживши, що значна частина народних депутатів є власниками криптоактивів і не зацікавлена у легалізації та оподаткуванні цього ринку.

Як повідомлялося, 3 вересня 2025 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №10225-д щодо легалізації ринку віртуальних активів та їх оподаткування (18% ПДФО та 5% воєнного збору з можливістю застосування пільгової ставки 5% при виведенні в фіат (англ. fiat currency) у перший рік).

Згодом, 30 жовтня, Рада з фінансової стабільності схвалила концепцію регулювання ринку та узгодила позиції для підготовки документа до другого читання, зокрема щодо розподілу компетенцій між НБУ та НКЦПФР і визначення перехідного періоду для розбудови інфраструктури.