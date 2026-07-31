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Зеленський обговорив із Венсом захист українського неба та ракетні перехоплювачі для Patriot

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Зеленський обговорив із Венсом захист українського неба та ракетні перехоплювачі для Patriot
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джеєм Ді Венсом.

За словами глави держави, дзвінок був позитивним та продуктивним. Під час спілкування сторони детально обговорили результати нещодавньої зустрічі Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

"Російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО – а саме перехоплювачі для "петріотів" проти балістики – залишається основним пріоритетом. Також говорили з віцепрезидентом про наслідки російської війни для світових ринків", – написав Зеленський в телеграм-каналі за результатом розмови.

Сторони домовилися, що представники обох країн будуть на зв’язку і опрацюють усе що обговорювалося.

"Дякую Сполученим Штатам за підтримку України та наших людей", – резюмував Зеленський.

#patriot #венс #зеленський #сша
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