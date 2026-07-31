Україна виявила інтенсивну кампанію російської пропаганди з використанням фотографії з Сеути з метою дестабілізації

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про виявлення інтенсивну кампанію російської пропаганди по всій Європі, яка використовує фотографії з Сеути для сіяння дестабілізації.

"Було опубліковано понад 1 500 матеріалів на ресурсах, ідентифікованих аналітиками як проросійська мережа, очолювана "Правдою" та RT. Іспанська версія "Правди" опублікувала майже 300 з них. Кожна мовна редакція RT просувала понад 25 новинних матеріалів з цієї теми", – йдеться у дописі в Х.

Сибіга зазначив, що протягом років Москва використовувала міграцію та інші чутливі теми, щоб розпалювати страх і дестабілізувати європейські країни.

"Йдеться не про саму ситуацію, а про те, як Росія намагається експлуатувати будь-яку тему, яка може прислужитися її справам. Єдиний спосіб захистити суспільство від такого втручання – це відрізати його", – наголосив очільник відомства.

Він підкреслив, що усі російські пропагандистські ресурси мають бути повністю заборонені в кожній європейській країні, яка серйозно ставиться до своєї національної безпеки.

Раніше в медіа повідомлялося, що десятки тисяч людей за останню добу проникли до Сеути, іспанського анклаву на території Африки, з боку Марокко, після того, як мігрантам вдалося подолати прикордонні загородження морем і сушею.

Кадри, на яких сотні людей прориваються до Сеути, з’явилися напередодні. Протягом ночі проти 31 липня вільний приплив людей до анклаву, за даними іспанської влади, продовжувався. Міністерство внутрішніх справ Іспанії оцінює кількість прибулих до Сеути в 49 тисяч осіб, і люди продовжують прибувати.

Також повідомлялося про заворушення у місті, населення якого становить близько 80 тисяч осіб.