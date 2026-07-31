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МЗС України наголосило на фейковості відео, на якому інсценоване "звернення" з погрозами Ірану

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МЗС України наголосило на фейковості відео, на якому інсценоване "звернення" з погрозами Ірану
Фото: МЗС України

Опубліковане в соцмережах відео з начебто "зверненням" українських військових з погрозами Тегерану є фейком, заявив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Це фейк. Інсценоване "звернення" невідомих людей із закритими обличчями, спрямоване на загострення напруги", – написав речник у соцмережі Х.

Раніше в мережі було розповсюджено відео, на якому начебто український військовий, як стверджується, "погрожує спалити ще більше кораблів, пов’язаних з Іраном, і присягає, що Україна та її американські союзники продовжать боротися з Тегераном".

28 липня в. о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга зателефонував главі МЗС Ірану Аббасу Арагчі й запевнив у бажанні України уникнути ескалації.

Сибіга в розмові ще раз підкреслив, що всі дії України спрямовані виключно на захист своєї країни від російської агресії і ніколи не були спрямовані проти цивільних суден чи людей.

25 липня Іран звинуватив Україну в атаці на його торгове судно в Каспійському морі. Тегеран назвав напад на своє судно актом агресії та звинуватив Київ у спробах розширити війну в Україні.

#фейк #іран #мзс
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