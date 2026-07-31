Зеленський попросив Трампа домовитися з Маском про використання Starlink для знищення пускових установок балістики в РФ – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі попросив його домовитися з американським бізнесменом Ілоном Маском про дозвіл використовувати систему супутникового зв’язку Starlink для наведення українських далекобійних дронів на цілі на території Росії, повідомляє The Atlantic із посиланням на обізнані джерела.

"За словами двох чиновників, які висловилися на умовах анонімності, щоб обговорити внутрішні дискусії Зеленський попросив Трампа домогтися від Маска дозволу на використання "Starlink" для наведення ударів дронів на території Росії. (Третій чиновник підтвердив прохання Зеленського)", – йдеться у повідомленні.

За інформацією джерел видання, Зеленський наголосив на необхідності ураження не лише великих об’єктів інфраструктури, а й мобільних пускових установок балістичних ракет, які Росія застосовує для ударів по українських містах.

За даними видання, Зеленський пояснив, що такий механізм став би альтернативою постачанню додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot, запаси яких суттєво скоротилися.

Наразі, як зазначає The Atlantic, SpaceX дозволяє Україні використовувати Starlink лише на власній території, включаючи тимчасово окупований Крим та інші окуповані Росією райони, але обмежує роботу системи безпосередньо на території РФ. Через це українські далекобійні безпілотники використовують менш точні системи наведення, зокрема автономну навігацію із застосуванням штучного інтелекту.

Як повідомляє The Atlantic, Зеленський також просив про окрему зустріч із Маском для обговорення цієї ініціативи, однак бізнесмен відхилив запрошення.

За словами співрозмовників видання, Трамп відповів, що розгляне це прохання та поговорить із Маском, однак не взяв на себе жодних зобов’язань і не назвав можливих термінів ухвалення рішення.

The Atlantic зазначає, що, за оцінкою одного з джерел, рішення президента США залежатиме від того, чи вважатиме він використання Starlink для таких операцій фактором, який може наблизити завершення війни, чи, навпаки, призведе до її ескалації.