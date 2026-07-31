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Зеленський очікує від уряду перелік заходів для диверсифікації експортних маршрутів

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Зеленський очікує від уряду перелік заходів для диверсифікації експортних маршрутів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача повідомив, що очікує від уряду наступного тижня чіткий перелік заходів, які забезпечать диверсифікацію експортних маршрутів України, а також анонсував переговори з партнерами щодо додаткового постачання для Сил оборони.

"Прем’єр-міністр доповів по роботі з партнерами в нашому регіоні, які можуть розширити транскордонну взаємодію з Україною. Вдячний країнам-сусідам за готовність реально допомагати. Розраховую на наступному тижні отримати від уряду чіткий перелік заходів, які забезпечать диверсифікацію експортних маршрутів", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Президент зазначив, що під час Ставки учасники детально обговорили логістичні виклики, російські удари по Одесі та області, портовій інфраструктурі та морському коридору. Доповіді представили командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, начальник Головного управління розвідки Олег Іващенко та прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За словами Зеленського, ефективна взаємодія щодо зернового експорту та забезпечення сталої логістики є внеском у глобальну продовольчу безпеку та запобігання кризам у сусідніх з Європою регіонах.

Президент також повідомив, що розвідка доповіла про російські наміри щодо подальших ударів по Україні та українських суднах.

"Готуємо протидію. Оновили сьогодні перелік запитів від Сил оборони України щодо необхідного постачання від наших партнерів – говоритиму з лідерами щодо цього", – наголосив Зеленський.

Крім того, перший раз у форматі Ставки була доповідь нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого по ситуації на фронті.

"Ключові напрямки, і особлива увага – Слов’янську та Костянтинівці, Запорізькому напрямку", – зазначив президент, додавши, що ситуація на фронті "жорстка, і будемо шукати можливості збільшити всі програми підтримки українських підрозділів".

#ставка #зеленський #експорт
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