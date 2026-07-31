110 захисників і захисниць, звільнених з полону, отримали допомогу по 45 тис. грн

Допомогу від міста у розмірі 45 тис. грн вже отримали 110 військових, звільнених з російського полону, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

Загальна сума виплат становить 4,95 млн грн. Одноразова матеріальна допомога діє з листопада 2025 року в межах міської цільової програми "Підтримка киян – захисників та захисниць України" та є одним із напрямів системної підтримки військових після повернення з полону.

У КМДА нагадали, що отримати допомогу можуть захисники і захисниці, які перебували у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або були інтерновані після 24 лютого 2022 року, мають статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни та зареєстровані або задекларовані у Києві.

Перед поданням заяви можна звернутися до Київ Мілітарі Хабу за телефоном 0-800-300-633 (кнопка 3). Фахівці допоможуть перевірити комплектність документів та нададуть консультацію щодо оформлення заяви, зазначають в КМДА.

Як повідомлялося, за час повномасштабної війни з полону повернулися 426 військових, що мешкають у столиці.