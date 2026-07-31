Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Порошенко закликав народних депутатів  повернутися з канікул і розглянути законопроєкт про укриття

1 хв читати
Додати як джерело
Порошенко закликав народних депутатів  повернутися з канікул і розглянути законопроєкт про укриття
Фото: Пресслужба Київського Метрополітену

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко закликав представників монобільшості достроково завершити літні канікули та розглянути законопроєкт про забезпечення населення укриттями, який, за його словами, три роки ігнорується владою.

Політик нагадав на сторінці в Facebook, що ще у 2023 році "Європейська солідарність" подала відповідний законопроєкт, а в липні цього року зареєструвала його допрацьовану редакцію - законопроєкт №15397 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду". Документ передбачає гарантування доступу людей до захисних споруд під час воєнного стану, встановлення вимог до їхньої готовності та технічного оснащення, регулярні перевірки, відповідальність за утримання та розширення мережі укриттів.

"Чергова страшна для України ніч укотре нагадала: ціна безвідповідальної державної політики надто велика. Йдеться про укриття для людей, яких на пʼятому році повномасштабної війни немає по всій країні. Комусь вдається ховатися у метро. Комусь щастить із паркінгами поряд із будинком. Але системного вирішення проблеми досі немає", – заявив Порошенко.

Він наголосив, що доступ до укриттів має бути гарантованим і безумовним, їхній стан – належним, а мережа – достатньою по всій країні, люди повинні мати надійні укриття, це треба робити терміново, підсумував лідер "Європейської солідарності".

#європейська_солідарність #парламент #укриття #порошенко
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав партнерів прискорити постачання антибалістичних ракет після чергової атаки РФ

Зеленський закликав партнерів прискорити постачання антибалістичних ракет після чергової атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський після чергової російської атаки наголосив, що захист від балістичних ракет є ключовим завданням для збереження…

Читати
Росіяни підготувалися до масованого удару і саме цієї ночі є висока вірогідність здійсненні удару – Зеленський

Росіяни підготувалися до масованого удару і саме цієї ночі є висока вірогідність здійсненні удару – Зеленський

Росіяни підготувалися до масованого удару і саме цієї ночі є висока вірогідність здійсненні удару, заявив президент України Володимир Зеленський. …

Читати
Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Розвиток Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту через Азербайджан та транспортного коридору ГУАМ дозволить диверсифікувати логістику з…

Читати
Азербайджан співпрацює з Україною у питаннях дотримання місцевими компаніями санкційних обмежень – посол

Азербайджан співпрацює з Україною у питаннях дотримання місцевими компаніями санкційних обмежень – посол

Санкції проти азербайджанських компаній, які були дотичні до експорту нафти з РФ в обхід запроваджених Європейським Союзом санкцій, наразі знято, і а…

Читати