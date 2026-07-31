Порошенко закликав народних депутатів  повернутися з канікул і розглянути законопроєкт про укриття

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко закликав представників монобільшості достроково завершити літні канікули та розглянути законопроєкт про забезпечення населення укриттями, який, за його словами, три роки ігнорується владою.

Політик нагадав на сторінці в Facebook, що ще у 2023 році "Європейська солідарність" подала відповідний законопроєкт, а в липні цього року зареєструвала його допрацьовану редакцію - законопроєкт №15397 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду". Документ передбачає гарантування доступу людей до захисних споруд під час воєнного стану, встановлення вимог до їхньої готовності та технічного оснащення, регулярні перевірки, відповідальність за утримання та розширення мережі укриттів.

"Чергова страшна для України ніч укотре нагадала: ціна безвідповідальної державної політики надто велика. Йдеться про укриття для людей, яких на пʼятому році повномасштабної війни немає по всій країні. Комусь вдається ховатися у метро. Комусь щастить із паркінгами поряд із будинком. Але системного вирішення проблеми досі немає", – заявив Порошенко.

Він наголосив, що доступ до укриттів має бути гарантованим і безумовним, їхній стан – належним, а мережа – достатньою по всій країні, люди повинні мати надійні укриття, це треба робити терміново, підсумував лідер "Європейської солідарності".