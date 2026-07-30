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ЦВК зареєструвала Моркляника та Рєзнікову нардепами від "Слуги народу" замість Маслова та Безгіна

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ЦВК зареєструвала Моркляника та Рєзнікову нардепами від "Слуги народу" замість Маслова та Безгіна

Центральна виборча комісія (ЦВК) повідомляє про реєстрацію Богдана Моркляника та Вікторії Рєзнікової народними депутатами України.

"Комісія розглянула заяви і необхідні документи Богдана Моркляника й Вікторії Рєзнікової та відповідно до виборчого законодавства зареєструвала їх народними депутатами України. Вони були обраними на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу" (у виборчому списку № 163 та № 165 відповідно)", – повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook в четвер.

Депутатських повноважень Моркляник і Резнікова набудуть з моменту складення присяги у Верховній Раді.

Як повідомлялося, ЦВК визнала Моркляника та Рєзнікову обраними нардепами 22 липня у зв’язку з достроковим припиненням депутатських повноважень Дениса Маслова та Віталія Безгіна (всі – партія "Слуга народу").

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Маслова та Безгіна 16 липня та призначила їх відповідно міністром юстиції та міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

#цвк #слуга_народу #нардепи #реєстрація
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