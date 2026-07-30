Поточна виплата Україні EUR3,47 млрд зможе покрити "переважну більшість" на закупівлю Gripen – Єврокомісія

В Європейські комісії стверджують, що з виплатою 3,47 млрд євро в рамках Позики на підтримку України, спрямованих на оборонні потреби, буде покрита переважна більшість фінансів, необхідних для закупівлі шведських винищувачів Gripen.

Про це у четвер в Брюсселі повідомив речник Європейської комісії з питань економіки та бюджету Балаш Уйварі.

Речник зазначив, що за інформацією, якою він володіє, "переважна більшість" на Gripen "буде покрита цією виплатою". "Ви пам’ятаєте, що президент (Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час перебування в Києві – ІФ-У) оголосив 10 млрд євро для України. "Ці 3,5 тепер є частиною цієї частини… Тож попереду буде ще більше (виплат – ІФ-У), але сьогоднішній день – це перший крок для виконання того, що президент оголосив в Україні. Потім, рухаючись далі, я можу зазначити, що це буде дуже насичене літо з обох боків, як в Україні, і тут, у комісії, тому ви можете очікувати, що більше графіків продуктів (на запит України – ІФ-У) будуть подані та розглянуті, та більше виплат (буде зроблено – ІФ-У) у найближчі тижні та місяці", – пояснив Уйварі.

Він нагадав, що до кінця року на оборону України Європейська комісія хоче надати 28 млрд євро. "Ми вже зробили вісім з половиною, тож попереду ще 20, тому це знову буде дуже насичене літо та осінь, і ми будемо рухатися далі на цій основі", – підкреслив речник.

У свою чергу заступник головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста наголосила, що сьогоднішня виплата 3,47 млрд євро в рамках оборонного напрямку Позики на підтримку України є "чітким сигналом" підтримки України. "Кожен російський удар зміцнює рішучість України бути вільною та нашу рішучість стояти з Україною стільки, скільки потрібно. І, звичайно, вчорашні удари – це ще одне нагадування про те, наскільки потрібна наша постійна відданість та підтримка України", – додала вона.