Співпраця Польщі та України щодо протиракетної оборони буде розвиватися незалежно від напружень та емоцій – Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що польський уряд тісно співпрацюватиме з Україною у питаннях безпеки, попри "різні напруження та емоції".

"Співпраця Польщі та України у сфері сучасних методів протиракетної оборони буде розвиватися незалежно від різних напружень та емоцій. Хочу дуже чітко підкреслити, що уряд тісно співпрацюватиме з Україною у питаннях безпеки", – наводить слова Туска канцелярія очільника уряду у четвер.

Прем’єр-міністр Польщі нагадав, що вчора ввечері у цій будівлі мав тривалу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні можу це сказати: розмова стосувалася тісної співпраці Польщі та України у сфері протиракетної оборони та співпраці у протиповітряній обороні в умовах загрози з боку Росії", – сказав Туск.

Він наголосив, що, говорячи про намір і далі допомагати Україні, уряд не лише керується солідарністю і не хоче, щоб Росія виграла війну, а й насамперед тому, що це впливає на безпеку Польщі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Любліні обговорив з ним велику кількість двосторонніх питань, зокрема, історичний діалог між державами.

"Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні. Говорили також про оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту наших міст і громад від жорстоких російських ударів. Антибалістика – це ключовий пріоритет. Безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу", – написав Зеленський в Телеграм в середу ввечері за підсумками розмови.