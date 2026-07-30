Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Співпраця Польщі та України щодо протиракетної оборони буде розвиватися незалежно від напружень та емоцій – Туск

2 хв читати
Додати як джерело
Співпраця Польщі та України щодо протиракетної оборони буде розвиватися незалежно від напружень та емоцій – Туск
Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що польський уряд тісно співпрацюватиме з Україною у питаннях безпеки, попри "різні напруження та емоції".

"Співпраця Польщі та України у сфері сучасних методів протиракетної оборони буде розвиватися незалежно від різних напружень та емоцій. Хочу дуже чітко підкреслити, що уряд тісно співпрацюватиме з Україною у питаннях безпеки", – наводить слова Туска канцелярія очільника уряду у четвер.

Прем’єр-міністр Польщі нагадав, що вчора ввечері у цій будівлі мав тривалу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні можу це сказати: розмова стосувалася тісної співпраці Польщі та України у сфері протиракетної оборони та співпраці у протиповітряній обороні в умовах загрози з боку Росії", – сказав Туск.

Він наголосив, що, говорячи про намір і далі допомагати Україні, уряд не лише керується солідарністю і не хоче, щоб Росія виграла війну, а й насамперед тому, що це впливає на безпеку Польщі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Любліні обговорив з ним велику кількість двосторонніх питань, зокрема, історичний діалог між державами.

"Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні. Говорили також про оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту наших міст і громад від жорстоких російських ударів. Антибалістика – це ключовий пріоритет. Безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу", – написав Зеленський в Телеграм в середу ввечері за підсумками розмови.

#польща #україна #безпека #туск
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав партнерів прискорити постачання антибалістичних ракет після чергової атаки РФ

Зеленський закликав партнерів прискорити постачання антибалістичних ракет після чергової атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський після чергової російської атаки наголосив, що захист від балістичних ракет є ключовим завданням для збереження…

Читати
Росіяни підготувалися до масованого удару і саме цієї ночі є висока вірогідність здійсненні удару – Зеленський

Росіяни підготувалися до масованого удару і саме цієї ночі є висока вірогідність здійсненні удару – Зеленський

Росіяни підготувалися до масованого удару і саме цієї ночі є висока вірогідність здійсненні удару, заявив президент України Володимир Зеленський. …

Читати
Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Розвиток Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту через Азербайджан та транспортного коридору ГУАМ дозволить диверсифікувати логістику з…

Читати
Азербайджан співпрацює з Україною у питаннях дотримання місцевими компаніями санкційних обмежень – посол

Азербайджан співпрацює з Україною у питаннях дотримання місцевими компаніями санкційних обмежень – посол

Санкції проти азербайджанських компаній, які були дотичні до експорту нафти з РФ в обхід запроваджених Європейським Союзом санкцій, наразі знято, і а…

Читати