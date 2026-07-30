Міністр оборони Польщі: Нас від війни відділяють лише кілька метрів – ця ніч вкотре дає нам усім зрозуміти, що ситуація є дуже серйозною

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час участі у координаційній групі з представниками служб безпеки застеріг від ігнорування повномасштабної війни РФ проти України, від якої "відділяють лише декілька метрів".

"За нашим кордоном – хоча дехто хоче про це забути або більше не хоче цього бачити – триває повномасштабна війна. Нас від цієї війни відділяють лише кілька метрів. Ця ніч вкотре дає нам усім зрозуміти, що ситуація є дуже серйозною і становить загрозу", – наводить слова міністра пресслужба канцелярії прем’єра у Х.

Косіняк-Камиш запевнив, що проте армія та силові структури готові забезпечити безпеку Польщі та її громадян. Він зазначив, що усі служби – збройні сили, поліція, пожежна охорона та розвідувальні служби – діють у повній координації. Наразі на місці події тривають піротехнічні аналізи та заходи, пов’язані з локалізацією всіх елементів об’єкта.

Прем’єр Польщі Дональд Туск також повідомив, що вони з віцепрем’єром Косіняк-Камишем розмовляли з президентом Каролем Навроцьким. "Не може бути й мови про будь-які проблеми у співпраці", – додав очільник уряду.