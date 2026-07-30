Туск скликав координаційну групу через порушення повітряного простору Польщі під час російського обстрілу України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав координаційну групу за участю міністра оборони Польщі після порушення повітряного простору Польщі, яке сталося під час російського масового обстрілу території України в ніч на четвер.

"Під час російського масованого ракетного удару по західній Україні сталося порушення польського повітряного простору. У зв’язку з цим я скликав координаційну групу за участю Міністра оборони та відповідних служб, які протягом багатьох годин працюють на місці події та систематично надають мені інформацію про всі обставини інциденту", – написав Туск в Х в четвер вранці.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав минулу ніч надзвичайно важкою для польської протиповітряної оборони, систем спостереження та виявлення загроз. "Інформація постійно передавалися та координувалися відповідними службами, а також потрапила до найважливіших осіб у нашій країні. Зараз триває з’ясування, який тип об’єкта впав поблизу м. Тарнава-Колонія", – написав він в Х.

Як повідомлялося, поблизу населених пунктів Тарнава-Колонія та Токари у Люблінському воєводстві Польщі поліцейські виявили кратер та розкидані уламки неідентифікованого об’єкта, були розпочаті оперативні заходи. Після цього очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що за ніч російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі в рамках масованого удару РФ по Україні, порушивши повітряний простір НАТО. За його словами, це "нагадує, що для наших двох країн немає нічого нагальнішого, ніж протидія нашому спільному, віковому ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших націй".

РФ здійснила масовану комбіновану атаку по Україні в ніч на четвер. Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив, що внаслідок масованого ворожого удару по Україні в ніч на четвер загинули 8 людей, понад 50 дістали поранення, під завалами ще можуть бути люди.

Пізніше Туск повідомив, коментуючи нічне порушення польського повітряного простору, заявив, що все вказує на російську крилату ракету Х-101. За його словами, відповідні служби, насамперед армія та польські пілоти, діяли дуже швидко та ефективно.

Туск, Косіняк-Камиш та міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський вирушили до Любліна, де беруть участь у координаційній групі з представниками служб безпеки.