Рада ЄС вносить зміни до Ukraine Facility та Плану для України, щоб зафіксувати додаткові EUR8 млрд та реформи

Рада Європейськьго Союзу ухвалила рішення про зміни до Плану для України, щоб відобразити понад EUR8 млрд додаткового фінансування в рамка Ukraine Facility на 2026 рік, а також додаткові реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Про відповідне рішення у четвер в Брюсселі повідомляє Рада ЄС.

"Рада сьогодні ухвалила рішення про внесення змін до Ukraine Facility та пов’язаного з ним Плану для України. План для України визначає дорожню карту амбітних реформ, які Україна повинна виконати до виплат за цим механізмом. Зміни відображають додаткові 8,3 млрд євро фінансування на 2026 рік, надані через Позику на підтримку України, узгоджену Європейським парламентом та Радою у лютому цього року", – пояснюється в повідомленні.

Відповідно до пропозиції Європейської комісії, змінений План для України запроваджує додаткові кроки реформ, зокрема реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.