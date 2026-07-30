Сибіга: Російська ракета Х-101 перетнула польський кордон, порушивши повітряний простір НАТО, посилення ППО України є невідкладним завданням

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що за ніч російська крилата ракета Х-101 перетнула кордон Польщі в рамках масованого удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО.

"Це ще одне чітке свідчення того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є невідкладним завданням і слугує гарантією захисту всієї євроатлантичної спільноти", – написав він у Х.

За словами очільника відомства, заліт російської ракети в Польщу також "нагадує, що для наших двох країн немає нічого нагальнішого, ніж протидія нашому спільному, віковому ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших націй".

"Усі інші розбіжності мають бути відкладені на час цієї жорстокої війни. Нашим головним пріоритетом має стати наша спільна безпека", – закликав він.

Сибіга зазначив, що загалом ворог випустив 74 ракети – багато з яких балістичні – та сотні дронів атакували Україну.

"Військовий злочинець Путін продовжує вести війну проти жінок і дітей….Терор Путіна чітко демонструє, що потреба в посиленні балістичного захисту України та всієї Європи є невідкладною", – наголосив очільник відомства.

Він підкреслив, що кожне рішення щодо додаткових спроможностей протиповітряної оборони для України "зараз має бути прийняте без зволікань, а всі угоди щодо додаткових перехоплювачів – реалізовані якомога швидше".

Окремо Сибіга зазначив, що Україна інформує всіх партнерів та міжнародні організації про наслідки цієї атаки.

"Ми закликаємо до потужних міжнародних реакцій, посиленої підтримки України та більшого тиску на агресора. Вартість продовження цієї війни для Путіна має значно перевищувати вартість її завершення", – резюмував він.