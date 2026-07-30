Зеленський закликав партнерів прискорити постачання антибалістичних ракет після чергової атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський після чергової російської атаки наголосив, що захист від балістичних ракет є ключовим завданням для збереження життів українців, і закликав партнерів прискорити постачання засобів протиповітряної оборони.

"Цей російський терор знову доводить: захист від російської ракетної загрози є найважливішим завданням для збереження життів наших людей. І це завдання, яке не може бути тільки українське, тільки однієї країни", – написав Зеленський у телеграмі.

За його словами, партнери України знають, як і чим можуть допомогти, а затримки з постачанням антибалістичних ракет призводять до людських жертв і руйнувань.

"Невчасність допомоги, затримки в постачанні антибалістичних ракет – це саме такі руйнування, саме такі жертви, які, на жаль, є сьогодні. Важливо підтримувати захист життя. Дякую всім, хто справді допомагає!" – наголосив президент.

За словами президента, під ударами вночі були Київ та область, Дніпровщина, Львівщина, Полтавщина, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина, Вінниччина, Черкащина та Івано-Франківщина.

Глава держави зазначив, що внаслідок удару зруйновані та пошкоджені десятки звичайних будинків, цивільні підприємства, об’єкти інфраструктури.

"В цьому ударі було більше 70 ракет, і значна кількість – балістичні. Ще понад 280 ударних дронів. Більше 260 дронів вдалося знищити. Значну кількість крилатих ракет вдалося збити нашій бойовій авіації, навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати проти крилатих ракет", – зазначив він.

Президент наголосив, що в умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, українські війскьові роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму. "Це надзвичайна фаховість, яка рятує життя, коли постачання ракет для систем ППО не відбувається або гальмується", – підкреслив він.