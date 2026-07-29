Активізація дипломатії з США відкриває вікно можливостей для припинення вогню, вважає Порошенко

Візит президента України Володимира Зеленського до США та інші дипломатичні зусилля на американському треку, які активізувалися останнім часом, відкривають вікно можливостей для припинення вогню, і саме з нього має початися новий раунд переговорів про закінчення війни російсько-української війни, вважає народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Величезні надії, які були пов'язані з візитом Зеленського до Вашингтону і українсько-американською зустріччю на вищому рівні, а також процедурне, попереднє голосування в Сенаті щодо законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та Ірану – а я хочу нагадати, що з моменту вступу на посаду президент Трамп не ввів жодних додаткових санкцій, лише продовжував ті, що попередньо діють – зараз розкривають нові можливості. І це дає підстави сподіватися на активізацію дипломатичних зусиль із припинення війни. Нічого важливішого за припинення війни зараз не існує", – сказав Порошенко у відеозверненні в середу.

Він переконаний, що саме повне і безстрокове припинення вогню було першим пунктом будь-якого мирного плану, і лише після цього можна переходити до складних переговорів "щодо параметрів справедливого тривалого миру". "Припинення вогню не тотожне заморожуванню конфлікту. Воно дасть час посилити технологічну складову в армії, роль дронів і роботів, набрати легіонерів, тоді вже заручитися пропозиціями щодо гарантій безпеки", – вважає політик

Порошенко також наголосив, що "всупереч міфам, які поширюються, наші міжнародні партнери зацікавлені у припиненні війни, бо для них її продовження загрожує приходом до влади у більшості європейських країн ультраправих популістів, за спинами яких явно чи приховано стоїть Росія".

Як повідомлялося, Зеленський у вівторок відвідав Вашингтон для участі в похоронах сенатора Ліндсі Грема та провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом, який перед тим заявив, що законопроєкт щодо санкцій проти РФ, розроблений сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем та внесений до Сенату ще 17 грудня 2025 року, буде прийнятий і він його підпише на честь Грема. Президент України інформував, що обговорював з Трампом дипломатичний процес, ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot "та деякі інші ідеї, які можуть допомогти".

Заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця, який входив до складу української делегації, заявив про рішучу налаштованість США сприяти завершенню російсько-української війни та висловив сподівання про візит посланців президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до України. Американська MAGA-блогерка Лорі Лумер, яка перед цим відвідала з візитом Україну, анонсувала візит до України Віткоффа та Кушнера до України протягом найближчих двох тижнів, пославшись на власні джерела. Сам Зеленський повідомив, що зустрівся в США з Віткоффом та Кушнером та обговорив з ними ідеї стосовно продовження перемовин.