Зеленський закликав США надати 300 ракет до Patriot до настання зими, аби уникнути колапсу енергетики

Україні терміново потрібен "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, аби захистити енергетичну інфраструктуру від нищівних російських атак. Про це в інтерв’ю Axios розповів президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі.

За словами Зеленського, українські запаси ракет до систем Patriot практично вичерпані, через що країна залишається вразливою до ударів російською балістикою. Якщо цю проблему не вирішити до холодів, нові удари по електростанціях можуть позбавити опалення мільйони громадян та спричинити масштабну гуманітарну кризу.

Під час перемовин Трамп погодився рухатися далі в питанні надання Україні ліцензій на локалізоване виробництво перехоплювачів Patriot. Зеленський вже провів зустрічі з представниками оборонних гігантів Lockheed Martin та Raytheon. Проте запуск власного лінійного виробництва може зайняти від одного до п’яти років, тоді як Києву потрібно близько 300 ракет вже до цієї зими.

"Такий графік не підходить. Нам Patriot потрібні були ще вчора", – сказав Зеленський.

Паралельно Україна опрацьовує альтернативний сценарій разом із американськими партнерами. Йдеться про модифікацію вітчизняних балістичних ракет із перетворенням їх на зенітні перехоплювачі, що буде значно швидшим і дешевшим рішенням.