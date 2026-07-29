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Політика

Зеленський: Ініціатива у війні вже не у РФ

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Зеленський: Ініціатива у війні вже не у РФ
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив про перехід ініціативи у російсько-українській війни від РФ до України.

"Занадто багато втрат, як сказав президент Трамп, але він (Володимир Путін – ІФ-У) не хоче зупиняти цю війну. Зараз ініціатива не в руках Путіна. Це основне, що змінилося з початку (війни – ІФ-У)", – сказав глава держави в ефірі програми "Hannity" на Fox News.

Він також зазначив, що Україна закликає до припинення війни та готова до встановлення тимчасового перемир’я для початку дипломатичних переговорів, однак керівництво РФ не демонструє готовності до такого кроку.

#війна #ініціатива #зеленський
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