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Сибіга обговорив з головою МЗС Ізраїлю судноплавство в Чорному морі та роковини трагедії Бабиного Яру

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Сибіга обговорив з головою МЗС Ізраїлю судноплавство в Чорному морі та роковини трагедії Бабиного Яру
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/status/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром, під час яких поінформував колегу про ескалацію терору проти цивільних суден і свободи судноплавства в Чорному морі з боку РФ, а також про її наслідки для глобальної продовольчої безпеки, зокрема для Ізраїлю як країни-імпортера, повідомляється в телеграм-каналі українського зовнішньополітичного відомства у середу.

"Я також розповів моєму колезі про підготовку до пам’ятних заходів з нагоди 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Ми домовилися підтримувати контакти на високому рівні та продовжувати співпрацю в межах міжнародних організацій", – зазначив очільник МЗС України.

Повідомляється, що під час телефонних переговорів Сибіга прийняв запрошення Саара відвідати Ізраїль з нагоди 35-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем.

Як повідомлялося, прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт заявила про продуктивність перемовин президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, які у вівторок перебували з візитом в США.

#саар #ізраїль #сибіга
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