Кислиця назвав результати контактів Зеленського з Трампом надзвичайними та заявив про рішучість США завершити війну

Заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця заявив про рішучу налаштованість США сприяти завершенню російсько-української війни та висловив сподівання про візит посланців президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до України.

"Щонайменше п’ять розмов, включно з трьома особистими зустрічами, у червні-липні між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом довели, що рівень і глибина діалогу та його практичні результати є надзвичайними. Зустріч із шістьма десятками сенаторів США та подальше голосування – це потужні сигнали про рішучість партнерів і друзів України у Вашингтоні, округ Колумбія, завершити цю війну", – написав Кислиця в Х у вівторок.

При цьому він наголосив, що "ніхто інший, окрім українців, не прагне зупинити війну так сильно", і що "все, що може привести Путіна за стіл переговорів, заслуговує на спробу".

"Щира подяка Сполученим Штатам Америки та їхньому чудовому народові, особливо великій команді Трампа у Білому домі. Ми сподіваємося побачити вас у Україні, Стівен Віткофф та Джаред Кушнер", – додав Кислиця.

Як повідомлялося, Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Трампом у Вашингтоні за зачиненими дверима сторони обговорили дипломатичний процес, ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot "та деякі інші ідеї, які можуть допомогти".

До української делегації в США увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник керівника ОП Павло Паліса, секретар РНБО Рустем Умєров, тво міністра закордонних справ Андрій Сибіга, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина.