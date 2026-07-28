Київ назвав звинувачення Іраку безпідставними і неприйнятними

Міністерство закордонних справ України офіційно відкинуло безпідставні звинувачення радника з питань національної безпеки Іраку Касіма аль-Абуді щодо нібито причетності України до атак на іракській території; Київ назвав ці заяви голослівними та такими, що резонують із російською пропагандою.

"Ми вважаємо неприйнятним та безвідповідальним, коли високопосадовець дружньої держави публічно поширює такі заяви без належної доказової бази", – йдеться у коментарі МЗС України у фейсбуці у вівторок.

У міністерстві наголосили, що продовжують розглядати Ірак як важливого партнера на Близькому Сході та підтримують розширення політичної, економічної та гуманітарної співпраці.

"Міністерство закордонних справ України відкидає безпідставні та бездоказові звинувачення, озвучені радником з питань національної безпеки Республіки Ірак Касімом аль-Абуді в інтерв’ю телеканалу Dijlah TV, щодо нібито причетності України до протиправної діяльності на території Іраку. Немає жодних фактів або доказів таких звинувачень, що сам іракський посадовець визнав у своєму інтерв’ю", – мовиться у коментарі МЗС.

У коментарі також зазначається, що до таких резонансних публічних заяв іракська сторона не передавала Україні дипломатичними каналами жодної відповідної інформації чи занепокоєнь. "Якби звинувачення мали хоч якісь підстави, логічно було би уявити саме таку форму комунікації. Натомість українська сторона дізналася про закиди в свій бік з прямого ефіру телебачення", - зазначено у коментарі МЗС України

Наголошується, що Україна незмінно розглядає Республіку Ірак як важливого партнера на Близькому Сході та послідовно виступає за розвиток взаємовигідного політичного, економічного та гуманітарного співробітництва.

"Прикметно, що озвучені тези збігаються з наративами російської пропаганди, спрямованими на дискредитацію України та підрив її відносин із державами Близького Сходу. Не можна виключати, що цей епізод є наслідком зовнішнього інформаційного впливу або елементом скоординованої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на підрив українсько-іракського партнерства", – йдеться у коментарі МЗС.

"Закликаємо офіційні кола Республіки Ірак належним чином відреагувати на поширення безпідставних звинувачень та не допустити використання державних інституцій для ретрансляції дезінформації, що відповідає інтересам третіх сторін і завдає шкоди двостороннім відносинам", – резюмували у МЗС України.

У понеділок, 27 липня, видання Shafaq з посиланням на радника президента з національної безпеки Касіма аль-Абуді повідомило, що іракська влада заарештувала осередки, що начебто працювали на Україну в Іраку, та звинуватила їх у кількох нападах.

У телевізійному інтерв’ю він розповів, що розвідувальний підрозділ, який мав на меті аналізувати інформацію, дійшов висновку про причетність України до подій у Іраку: "Під час допиту вони зізналися у роботі на Україну".

Аль-Абуді не назвав об’єкти, які нібито були ціллю угруповань, і не повідомив, чи здійснювали вони напади за межами країни. Він сказав, що напади на території Іраку є "складним досьє", яке потребує ретельного розслідування, перш ніж влада зможе визначити відповідальність або офіційно звинуватити будь-яку сторону в їх здійсненні.