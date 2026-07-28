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Політика

Польща категорично відкинула заяви Путіна щодо "намірів" поділити територію України

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Польща категорично відкинула заяви Путіна щодо "намірів" поділити територію України

Міністерство закордонних справ Польщі категорично відкидає та називає повністю безпідставними спекуляції Володимира Путіна щодо нібито імперіалістичних прагнень сусідів та територіального поділу України, а також натяки на участь у цьому процесі Польщі. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою польського уряду.

"Це є нічим іншим, як дезінформацією та черговою спробою спровокувати антагонізми та напруженість між українцями та союзниками, які підтримують Київ", – йдеться в заяві.

У МЗС підкреслили, що Варшава ніколи не висувала, не висуває і не збирається висувати жодних територіальних претензій до України. Польща повністю визнає, поважає та непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Звинувачення з боку Москви у Варшаві розцінюють як примітивний елемент інформаційної війни.

"Заяви Москви про нібито плани анексії західних територій України, зокрема з боку Польщі, є примітивною спробою дезінформації та є незмінним елементом інформаційної війни. Мета цих дій є очевидною і полягає у спробі роз’єднати європейські народи та відвернути увагу міжнародної спільноти від жорстокої, незаконної військової агресії, яку здійснює Російська Федерація. Ми закликаємо владу Російської Федерації припинити висувати територіальні претензії до своїх сусідів", – резюмували в міністерстві.

#польща #путін
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