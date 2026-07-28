Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Київ у день вшанування захисників України, закатованих у полоні, закликав посилити тиск на РФ, зокрема у зв'язку з подіями в Оленівці в 2022р

3 хв читати
Додати як джерело
Київ у день вшанування захисників України, закатованих у полоні, закликав посилити тиск на РФ, зокрема у зв'язку з подіями в Оленівці в 2022р

Міністерство закордонних справ у день вшанування захисників і захисниць України, яких було страчено, закатовано або вони загинули в російському полоні, закликало міжнародне співтовариство посилити тиск на Російську Федерацію, а Міжнародний кримінальний суд – продовжити розслідування злочинів, пов’язаних з масовим убивством українських військовополонених зокрема в Оленівці з метою справедливого покарання винних.

Про це йдеться у заяві МЗС на сайті у вівторок, 28 липня, коли Україна вшановує пам’ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, яких було страчено, закатовано або вони загинули в полоні.

"Чотири роки тому, у ніч з 28 на 29 липня 2022 року, Російська Федерація вчинила один із найжорстокіших воєнних злочинів проти українських військовополонених, здійснивши масове вбивство захисників України в колишній Волноваській виправній колонії поблизу тимчасово окупованої Оленівки. Українські військовослужбовці, які мали перебувати під захистом міжнародного гуманітарного права після виходу з території заводу "Азовсталь", були позбавлені найголовнішого права – права на життя", – йдеться у заяві МЗС.

Наголошується, що Оленівка була свідомим, цілеспрямованим та варварським злочином Російської Федерації у порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року. "Масове вбивство полонених, катування, жорстоке поводження та нелюдські умови утримання є тяжкими порушеннями міжнародного гуманітарного права та воєнними злочинами, за які винні мають понести невідворотне покарання", – йдеться у заяві.

Україна наголошує, що злочин в Оленівці не поодинокий. Він є складовою системної політики Російської Федерації: катувань, нелюдського поводження, позасудових страт, фізичного і психологічного насильства щодо українських військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб. Це підтверджують міжнародні механізми та правозахисні організації, які продовжують документувати численні порушення Росією міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини.

"Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство посилити політичний, дипломатичний та санкційний тиск на Російську Федерацію, забезпечити використання всіх наявних міжнародно-правових механізмів для притягнення винних до відповідальності, а також домагатися безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій до всіх місць утримання українських військовополонених і цивільних заручників", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві України.

Україна також закликає Міжнародний кримінальний суд, інші міжнародні судові інституції та компетентні національні органи продовжувати розслідування злочинів, пов’язаних з масовим убивством українських військовополонених в Оленівці, та забезпечити притягнення до відповідальності як безпосередніх виконавців, так і осіб, які віддали злочинні накази або сприяли приховуванню цього злочину.

"Україна заохочує усі миролюбні держави, для яких людське життя, міжнародне право та справедливість мають цінність, приєднатися до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Вироки Путіну та його поплічникам у Гаазі стануть справедливим покаранням за всі злочини, вчинені проти України та українського народу в ході неспровокованої злочинної війни, розв’язаної Кремлем", – зазначено у заяві.

Крім того, наголошується, що ключовим пріоритетом для МЗС та української влади залишається повернення всіх військовополонених, незаконно утримуваних цивільних осіб, депортованих та примусово переміщених громадян України.

"Наполягаємо на обов’язку держави-агресора неухильно виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання, забезпечити гуманне поводження з усіма особами, які перебувають під її контролем, та допустити до них представників Міжнародного комітету Червоного Хреста відповідно до норм міжнародного гуманітарного права", – додали в МЗС України.

Світ має пам’ятати про українських героїв, які загинули в Оленівці. Вічна пам’ять загиблим. Честь і слава українським Героям.

#день_памяті_захисників_україни #мзс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Розвиток Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту через Азербайджан та транспортного коридору ГУАМ дозволить диверсифікувати логістику з…

Читати
Азербайджан співпрацює з Україною у питаннях дотримання місцевими компаніями санкційних обмежень – посол

Азербайджан співпрацює з Україною у питаннях дотримання місцевими компаніями санкційних обмежень – посол

Санкції проти азербайджанських компаній, які були дотичні до експорту нафти з РФ в обхід запроваджених Європейським Союзом санкцій, наразі знято, і а…

Читати
Корецький про пріоритети на посаді прем'єра: хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції

Корецький про пріоритети на посаді прем'єра: хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції

Кандидат в прем’єр-міністри України, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що хоче, щоб Кабінет міністрів під його керівни…

Читати
Вибори в РФ не вплинуть на ескалацію війни, але після них Путін може збільшити мобілізацію, – Зеленський

Вибори в РФ не вплинуть на ескалацію війни, але після них Путін може збільшити мобілізацію, – Зеленський

Парламентські вибори в Росії не вплинуть на подальшу ескалацію війни, оскільки їхній результат є прогнозованим, однак Володимир Путін може вдатися до…

Читати