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Пентагон планує розтягнути $400 млн військової допомоги Україні до 2029р

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Пентагон планує розтягнути $400 млн військової допомоги Україні до 2029р

Адміністрація президента США Дональда Трампа поінформувала Конгрес, що остаточне освоєння $400 млн, раніше виділених на військову допомогу Україні, завершиться лише у 2029 фінансовому році, повідомляє Reuters з посиланням на лист Міністерства оборони США до законодавців.

"Два джерела повідомили, що члени Конгресу незадоволені графіком Пентагону, який вони вважають надзвичайно повільним для конфлікту, що триває. Згідно з графіком поставок, наведеним у листі, кошти буде виділено протягом 2026 фінансового року, який закінчується 30 вересня, а остаточну поставку всієї допомоги заплановано на рік, що закінчується 30 вересня 2029 року. Другий термін повноважень Трампа закінчується 20 січня 2029 року", – йдеться у повідомленні.

Запропонована програма підтримки включає $200 млн на зброю, боєприпаси та вибухові речовини, майже $100 млн на транспортні засоби й запчастини, а також ще $100 млн на логістичні послуги й транспортування військового майна. Попри те, що з моменту відправки листа минуло два місяці, виділені кошти досі не законтрактовані та не виплачені.

Члени Конгресу наголошують, що подібні затримки є неприпустимими в умовах активних бойових дій та критичного дефіциту засобів протиповітряної оборони в Києві. Законодавці вже неодноразово критикували Пентагон за повільне освоєння коштів, а сенатор-демократ Дік Дурбін під час нещодавніх слухань публічно поставив під сумнів ефективність такої розтягнутої в часі допомоги.

#пентагон #допомога_україні #сша
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