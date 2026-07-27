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Політика

Голова Верховної Ради обговорив законодавчі плани з главами Мінфіну, Мінагрополітики та Мінрегіону

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Голова Верховної Ради обговорив законодавчі плани з главами Мінфіну, Мінагрополітики та Мінрегіону

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук продовжив на цьому тижні зустрічі із членами нового уряду, призначеного 16 липня, на які він також запрошує представників профільних комітетів.

"Обговорили пріоритетні напрями законодавчої роботи у фінансовій сфері, зокрема забезпечення фінансування сектору безпеки й оборони, детінізацію економіки та вдосконалення регулювання банківського сектору", – написав Стефанчук після зустрічі із міністром фінансів Сергієм Марченком.

За словами спікера, окрему увагу приділили виконанню міжнародних фінансових зобов’язань України, а також підготовці Бюджетної декларації й майбутнього бюджетного процесу.

"Окрему увагу приділили страхуванню воєнних ризиків, експорту зібраного врожаю, розширенню можливостей пільгового кредитування для аграріїв", – зазначив голова Ради після зустрічі із міністром аграрної політики Тарасом Висоцьким.

Щодо дискусії із міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталієм Безгіним, то на ній йшлося про питання фінансової спроможності громад та територій, підтримку внутрішньо переміщених осіб.

На усіх зустрічах, згідно із дописами Стефанчука, також обговорювалися питання доопрацювання урядових законодавчих ініціатив, які були відкликані у зв’язку з відставкою Кабінету міністрів, та будуть повторно внесені на розгляд Верховної Ради, а також підготовка Програми діяльності уряду.

Минулого тижня голова Верховної Ради зустрівся із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим, першим віце-прем’єром – міністром енергетики Денисом Шмигалем, віцепрем’єркою з питань гуманітарної політики – міністеркою культури Тетяною Бережною, міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським та міністром юстиції Денисом Масловим.

#стефанчук #уряд
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