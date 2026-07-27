Корецький очікує до кінця тижня отримати реальну картину щодо виконання планів стійкості регіонів

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький доручив профільним міністерствам і службам опрацювати прогалини у виконанні планів стійкості регіонів.

"Зібрав відповідальні міністерства та служби щодо незадовільного виконання планів стійкості. Очікую до кінця тижня отримати реальну картину справ щодо кожного напрямку: що зроблено, де найбільші ризики, де потрібно терміново посилювати", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем’єр наголосив, що критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи вирішення.

"Контроль за виконанням планів буде постійним. Далі буде розширене засідання за участі керівників ОВА та керівників державних компаній", – додав він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив, що незадоволений відсотком виконаних робіт у планах стійкості регіонів щодо підготовки на майбутню зиму.