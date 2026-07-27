Сибіга відреагував на заяви Тегерану про атаку на судно: Іран не має права вдавати жертву

Погрози Ірану є невиправданими та безпідставними, режим у Тегерані є прямим співучасником російської агресії проти України, підживлюючи злочинну війну Москви зброєю, яка вбиває українців з 2022 року, заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Іран не має права вдавати жертву, не кажучи вже про виправдовування своїх погроз абсурдними посиланнями на Статут ООН. Своїми заявами Іран також намагається відвернути увагу світової спільноти від терору Росії проти цивільного судноплавства в Чорному морі, який загрожує світовій продовольчій безпеці. Але ці спроби не матимуть успіху", – йдеться у дописі Сибіги у Х.

Він наголосив, що російські атаки на свободу мореплавства будуть у центрі уваги сьогоднішнього термінового засідання Ради Безпеки ООН, і Україна очікує рішучої реакції міжнародної спільноти.

Раніше Іран звинуватив Україну в ударі по торговому судну в Каспійському морі та спробі "розширити масштаби війни".

У МЗС Ірану пообіцяли захищати свої кораблі від українських дронів, заявивши, що "ніколи втручалися у війну між Росією та Україною".

У відомстві заявили, що звернулися до ООН і міжнародної спільноти із закликом відреагувати.

Як повідомлялося, 19 липня внаслідок удару російської армії по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау поблизу Одеси загинуло 10 людей, серед яких лоцман ДП "Адміністрація морських портів України".

Україна звернулася із запитом про термінове засідання Ради Безпеки ООН 27 липня у відповідь на атаки Росії на свободу судноплавства в Чорному морі.