Індія передала через посла України свою стурбованість черговою атакою на судно зі своїми громадянами в Чорному морі – ЗМІ

Міністерство закордонних справ (MEA) Індії повідомило про черговий, вже третій за тиждень, напад на судно в Чорному морі з громадянами Індії на борту та видало відповідне попередження, повідомляє в понеділок The Indian Express.

"Посольство Індії в Україні уважно стежить за ситуацією після інциденту з судном MV AGN Ragnar, яке було атаковано в Одеському порту 25 липня. На борту судна перебували четверо громадян Індії. Згідно з останньою інформацією, двоє з них були підтверджені у безпеці, а щодо двох інших громадян очікується інформація", – йдеться в повідомленні посольства Індії.

Пошуково-рятувальні операції тривають, посольство Індії заявило, що постійно підтримує зв’язок з відповідними органами влади, щоб з’ясувати статус зниклих безвісти членів екіпажу та надати їм усю можливу допомогу.

У понеділок MEA повідомило: "Сьогодні посла України в Індії, Його Високоповажність доктора Олександра Поліщука, було викликано до Міністерства закордонних справ у зв’язку з нападом на комерційне судно MV OMORFI, що призвело до трагічної загибелі громадянина Індії".

Щодо атакованого 25 липня судна в порту Одеси, MEA видало рекомендаційне повідомлення: "Міністерство висловило свою серйозну стурбованість з приводу інциденту та найрішучіше засудило такі напади на комерційне судноплавство, підкресливши їхній негативний вплив на безпеку морського судноплавства, свободу судноплавства та міжнародну торгівлю".

В індійському зовнішньополітичному відомстві заявили, що попросили посла Поліщука передати українській владі "серйозну стурбованість" Індії щодо нападів на комерційні судна, повторивши, що такі дії є неприйнятними та їх слід уникати.

Раніше Індія викликала російського повіреного у справах після загибелі чотирьох індійців під час удару по судну MV Golden Leo 19 липня. В РФ заявили, що судно перевозило військові матеріали для України, Індія заперечила і заявила, що судно перевозило зерно.

"З квітня спостерігається збільшення кількості таких інцидентів на комерційних суднах, що також призвело до загибелі п’яти індійців", – йшлося в повідомленні Міністерства закордонних справ (MEA), опублікованому в неділю.

18 липня індійський моряк загинув внаслідок нападу на судно, яке проходило транзитом через Чорне море, як пише видання, у російських територіальних водах (чи йшлося про територіальні води РФ, чи про прибрежну зону окупованих РФ територій України, невідомо – ІФ-У) а днем пізніше четверо індійських моряків були серед десяти загиблих у результаті нападу на комерційне судно біля узбережжя України.

З огляду на те, що з 18 липня в регіоні загинуло п’ять індійських моряків, Індія в неділю видала попередження, в якому закликала своїх громадян ретельно оцінити безпекову ситуацію, перш ніж братися за роботу в морських зонах, де відбуваються конфлікти чи йде війна, особливо в Чорному морі.