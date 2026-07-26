Сибіга назвав мудрим і реалістичним заклик Токаєва до РФ зупинити війну проти України

Очільник МЗС України Андрій Сибіга назвав мудрим і реалістичним заклик президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва зупинити війну РФ проти України.

"Цінуємо заклики президента Касим-Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення", – написав Сибіга у соцмережі Х у неділю.

Україна, підкреслив міністр, "запропонувала зупинити війну вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії, але Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру".

"Речник Путіна вже відкинув і пропозицію президента Казахстану. Підсумок такий: Москва має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру", – написав Сибіга.

Як повідомлялося, Токаєв під час спілкування з Володимиром Путіним заявив йому, що не розуміє природу російсько-української війни та запропонував йому її заморозити на умовах модифікованих напрацювань україно-російських перемовин, які були проведені у Стамбулі навесні 2022 року.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив на пропозицію Токаєва, що "замороження неможливе". "Для нас є головна умова – ми маємо досягти своїх цілей", – сказав представник Кремля. Пєсков заявив, що умови для припинення бойових дій були викладені МЗС РФ два роки тому, і нібито "все це може припинитися сьогодні до кінця доби", якщо Київ "ухвалить відповідні рішення".

У суботу Путін та Токаєв зустрілися на полях XXII Форуму міжрегіонального співробітництва Росії та Казахстану в Омську, що проходить 24-25 липня.