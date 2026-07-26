Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Сибіга назвав мудрим і реалістичним заклик Токаєва до РФ зупинити війну проти України

2 хв читати
Додати як джерело
Сибіга назвав мудрим і реалістичним заклик Токаєва до РФ зупинити війну проти України
Фото: https://mfa.gov.ua/

Очільник МЗС України Андрій Сибіга назвав мудрим і реалістичним заклик президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва зупинити війну РФ проти України.

"Цінуємо заклики президента Касим-Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення", – написав Сибіга у соцмережі Х у неділю.

Україна, підкреслив міністр, "запропонувала зупинити війну вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії, але Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру".

"Речник Путіна вже відкинув і пропозицію президента Казахстану. Підсумок такий: Москва має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру", – написав Сибіга.

Як повідомлялося, Токаєв під час спілкування з Володимиром Путіним заявив йому, що не розуміє природу російсько-української війни та запропонував йому її заморозити на умовах модифікованих напрацювань україно-російських перемовин, які були проведені у Стамбулі навесні 2022 року.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив на пропозицію Токаєва, що "замороження неможливе". "Для нас є головна умова – ми маємо досягти своїх цілей", – сказав представник Кремля. Пєсков заявив, що умови для припинення бойових дій були викладені МЗС РФ два роки тому, і нібито "все це може припинитися сьогодні до кінця доби", якщо Київ "ухвалить відповідні рішення".

У суботу Путін та Токаєв зустрілися на полях XXII Форуму міжрегіонального співробітництва Росії та Казахстану в Омську, що проходить 24-25 липня.

#путін #сибіга #війна #припинення #токаєв
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Розвиток Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту через Азербайджан та транспортного коридору ГУАМ дозволить диверсифікувати логістику з…

Читати
Азербайджан співпрацює з Україною у питаннях дотримання місцевими компаніями санкційних обмежень – посол

Азербайджан співпрацює з Україною у питаннях дотримання місцевими компаніями санкційних обмежень – посол

Санкції проти азербайджанських компаній, які були дотичні до експорту нафти з РФ в обхід запроваджених Європейським Союзом санкцій, наразі знято, і а…

Читати
Корецький про пріоритети на посаді прем'єра: хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції

Корецький про пріоритети на посаді прем'єра: хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції

Кандидат в прем’єр-міністри України, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що хоче, щоб Кабінет міністрів під його керівни…

Читати
Вибори в РФ не вплинуть на ескалацію війни, але після них Путін може збільшити мобілізацію, – Зеленський

Вибори в РФ не вплинуть на ескалацію війни, але після них Путін може збільшити мобілізацію, – Зеленський

Парламентські вибори в Росії не вплинуть на подальшу ескалацію війни, оскільки їхній результат є прогнозованим, однак Володимир Путін може вдатися до…

Читати