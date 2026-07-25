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Сибіга попередив про спроби РФ імітувати дипломатію, щоб зірвати нові санкції проти себе

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Сибіга попередив про спроби РФ імітувати дипломатію, щоб зірвати нові санкції проти себе
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників бути пильними щодо спроб РФ імітувати дипломатію для зриву нових санкційних рішень з їх боку.

"Протягом останніх років чітко простежується одна закономірність: щоразу, коли наближаються нові масштабні санкції, особливо з боку США, Путін вдається до всього можливого, щоби виграти час. Його улюблений інструмент? Фальшива дипломатія, постановочні телефонні розмови та зустрічі без щирих намірів. З огляду на те, що законопроєкт сенатора Грема про санкції мають розглянути вже наступного тижня, ми повинні залишатися пильними. Росія може спробувати зірвати його ухвалення, вдаючи, ніби її справді цікавить мир", – написав Сибіга в соцмережі Х в суботу.

"Посилення санкційного тиску на Москву не просто на часі – воно життєво необхідне для протидії російському терору та примушення Росії до реального завершення цієї війни", – наголосив очільник МЗС України.

Як повідомлялося, 23 липня рада ЄС затвердила 21-й пакет санкцій для РФ через війну, яку вона веде проти України, а вже на наступний день глава дипломатії ЄС Кая Каллас засудила атаки РФ по Україні і заявила, що у відповідь запропонує більше обмежень, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу.

#росія #сибіга
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