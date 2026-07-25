Сибіга попередив про спроби РФ імітувати дипломатію, щоб зірвати нові санкції проти себе

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників бути пильними щодо спроб РФ імітувати дипломатію для зриву нових санкційних рішень з їх боку.

"Протягом останніх років чітко простежується одна закономірність: щоразу, коли наближаються нові масштабні санкції, особливо з боку США, Путін вдається до всього можливого, щоби виграти час. Його улюблений інструмент? Фальшива дипломатія, постановочні телефонні розмови та зустрічі без щирих намірів. З огляду на те, що законопроєкт сенатора Грема про санкції мають розглянути вже наступного тижня, ми повинні залишатися пильними. Росія може спробувати зірвати його ухвалення, вдаючи, ніби її справді цікавить мир", – написав Сибіга в соцмережі Х в суботу.

"Посилення санкційного тиску на Москву не просто на часі – воно життєво необхідне для протидії російському терору та примушення Росії до реального завершення цієї війни", – наголосив очільник МЗС України.

Як повідомлялося, 23 липня рада ЄС затвердила 21-й пакет санкцій для РФ через війну, яку вона веде проти України, а вже на наступний день глава дипломатії ЄС Кая Каллас засудила атаки РФ по Україні і заявила, що у відповідь запропонує більше обмежень, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу.