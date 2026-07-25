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Президент Казахстану Токаєв запропонував Путіну заморозити війну з Україною

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Президент Казахстану Токаєв запропонував Путіну заморозити війну з Україною

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час спілкування з Володимиром Путіним заявив йому, що не розуміє природу російсько-української війни та запропонував йому її заморозити на умовах модифікованих напрацювань україно-російських перемовин, які були проведені у Стамбулі навесні 2022 року.

"Я не приховуватиму, що до мене надходить багато сигналів – я про них Вас інформував телефоном з Європи, з Сполучених Штатів Америки – сигнали, що стосуються нинішнього становища, конфліктної ситуації між Україною та Росією. Я з самого початку говорив, що це міждержавний конфлікт, не йдеться про якусь громадянську війну. Ми завжди з повагою ставилися до українського народу, його культури, мови, і вважаємо, що природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла для багатьох, у тому числі й для нас. Припустимо, якщо був конфлікт, у тому числі й заморожений конфлікт між Азербайджаном та Вірменією, там суть цього конфлікту, походження цього конфлікту були зрозумілі для нас – вони йшли вглиб історії. Але тут це дуже важко збагнути", – сказав Токаєв під час зустрічі з Путіним в російському Омську.

Він запропонував Путіну повернутися до допрацьованих стамбульських домовленостей 2022 року, які, за даними російських ЗМІ, включали заморожування війни по поточній лінії фронту, обмін полоненими всіх на всіх, позаблоковий статус України до 2040 року, згоду держави-агресора на вступ України до Євросоюзу та проведення референдумів в Україні та на окупованих РФ територіях.

"Я розумію, і я знаю, що ви виявили максимум дипломатичної гнучкості під час зустрічі в Анкориджі на Алясці. І це просто моя скромна думка, якщо до мене звертаються, можливо, цей конфлікт вже варто заморозити і повернутися до стамбульської формули 2.0, оскільки там було досягнуто значних результатів. І потім уже, звісно, ​​під гарантією великих держав, включаючи Росію, далі рухатися", – додав Токаєв.

Радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна спростовувала достовірність такої допрацьованої пропозиції на фоні стамбульських домовленостей, назвавши її російською дезінформацією. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров тоді ж, у 2022 році, заявляв, що Україна представила новий проєкт угоди і в РФ вбачають у ній відхід від досягнутих у Стамбулі домовленостей, назвав нові пропозиції України неприйнятними, але "попри всі провокації, російська делегація продовжить переговорний процес".

Як повідомлялося, Казахстан може зупинити транспортування нафти трубопроводом до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) поблизу Новоросійська (РФ) через побоювання танкерних компаній щодо відправлення суден до цього об’єкта на тлі ударів по танкерах. За даними Bloomberg, термінал КТК на російському узбережжі Чорного моря мав припинити приймати нафту, що транспортується трубопроводом, ще у вівторок, однак наразі невідомо, чи цей процес уже розпочався. Видання зазначило, що ризики для танкерних перевезень поставили під загрозу експорт Казахстану.

#путін #війна #токаєв
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