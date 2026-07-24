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Трамп заявив, що не продає зброю Україні, а Китай та РФ не продають зброю Ірану

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки його персональним домовленостям із лідерами КНР та РФ ті не продають зброю Ірану, а Сполучені Штати – в свою чергу, не продають зброю "Україні, а лише країнам НАТО".

"Президент Сі під час нашої нещодавньої зустрічі в Пекіні, Китай, сказав мені, що він за жодних обставин не надаватиме й не продаватиме зброю Ісламській Республіці Іран – і ця заява стосувалася також китайських компаній. З огляду на наші відносини, я вірю йому на слово, до того ж я також роблю йому дуже великі послуги", – написав він у соцмережі Х.

Трамп зазначив, що країни НАТО самі вирішують, як розподіляється продана США зброя та він про це "не має уявлення".

"Так само президент Путін, незважаючи на жахливу війну, що триває в Україні (наші відносини залишаються такими ж, як і з президентом Зеленським), сказав мені, що не продаватиме зброю Ірану. Він розуміє, що я не продаю зброю Україні, а країнам НАТО. Вони платять повну ціну, і як саме ця зброя розподіляється, я не маю уявлення", – продовжив Трамп.

Президент зауважив, що, таким чином, КНР та РФ не продають збою Ірану, інакше "це було б для них дуже погано".

"Отже, дві великі країни, про які люди часто згадують у контексті Ірану, на мою думку, не беруть у цьому участі. Якби вони це робили, це було б для них дуже погано – це, безумовно, не відповідало б їхнім інтересам", – резюмував Трамп.

#зброя #трамп #сша
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