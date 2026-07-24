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Сибіга: Росія систематично атакує цивільних, щоб поширити страх, підірвати стійкість і змусити світ прийняти агресію

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Сибіга: Росія систематично атакує цивільних, щоб поширити страх, підірвати стійкість і змусити світ прийняти агресію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував російськи обстріли по Україні у п’ятницю, зазначивши, що насильство над цивільними – свідома стратегія Росії.

"Сьогодні черговий російський ракетний удар по Київщині забрав життя щонайменше шістьох людей, ще десятки дістали поранення. Унаслідок ударів керованими авіабомбами по Слов’янську загинули щонайменше п’ятеро цивільних, ще дев’ятеро були поранені. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру та навіть будівлю консульства. Це не випадкове насильство. Це свідома стратегія. Росія систематично атакує цивільних, щоб поширити страх, підірвати стійкість і змусити світ прийняти агресію як нову норму", – цитують Сибігу у телеграм-каналі МЗС.

Міністр зазначив, що водночас Росія посилює атаки в Чорному морі, загрожуючи свободі судноплавства, порушуючи глобальну торгівлю та намагаючись узяти світову продовольчу безпеку в заручники. "Це та сама кампанія терору, лише здійснювана іншими засобами. Світ має усвідомити, що війна Кремля виходить далеко за межі України", – додав очільник МЗС.

"Росія повинна заплатити ціну, яка перевищить її спроможність продовжувати цю війну. Російський терор не знає меж. Наша відповідь також не повинна бути обмеженою. Необхідно використати всі доступні інструменти тиску, щоб підвищити ціну російської агресії та прискорити завершення цієї війни. Час поступових рішень минув", – акцентував Сибіга.

#цивільні #атаки_рф #сибіга
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