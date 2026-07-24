Закриття каналів міжнародних переказів для РФ ускладнює фінансування російського ВПК – радник президента

Закриття каналів міжнародних грошових переказів унаслідок санкцій ускладнює фінансування російського військово-промислового комплексу, оскільки створення нових механізмів розрахунків потребує часу та ресурсів, заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Створення кожного нового каналу міжнародних переказів потребує часу, ресурсів і готовності нових учасників брати на себе санкційні ризики. Чим більше таких каналів закривають, тим важче знаходити їм заміну. У результаті платежі за продукцію для російського ВПК стають дорожчими, займають більше часу й супроводжуються вищими ризиками", – сказав Власюк у коментарі "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

Раніше уповноважений президента повідомив, що російська система грошових переказів "Золота корона" та банк "Цифра" призупинили міжнародні перекази після запровадження останнього пакета санкцій Європейського Союзу, яким було введено обмеження щодо Платіжного центру – оператора системи "Золота корона".

"Санкції ЄС вже мають реальний вплив. Російська система грошових переказів "Золота корона" та банк "Цифра" призупинили міжнародні перекази після того, як останній пакет санкцій ЄС був спрямований проти Платіжного центру, оператора "Золотої корони"", – написав він у соцмережі Х.