Сибіга: Росія робить із Чорним морем і продовольчою безпекою те саме, що Іран зробив з Ормузькою протокою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту вимагати від Володимира Путіна припинення атак на свободу судноплавства в Чорному морі – така ескалація призведе до шокового зростання цін на продовольство, що вдарить по найуразливіших категоріях населення, особливо в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.

"Ескалація російського терору проти цивільних вантажних суден у Чорному морі несе серйозну загрозу глобальній продовольчій безпеці. Якщо Москва не припинить свої удари, шоковий ріст цін на продовольство вдарить по найуразливіших категоріях населення, особливо в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці", – наводить пресслужба МЗС слова Сибіги у Телеграмі у пятницю.

Міністр закордонних справ наголосив, що "потрібна глобальна солідарність і потужні голоси країн цих регіонів, щоб звернутися до Путіна та вимагати негайного припинення атак на свободу судноплавства в Чорному морі".

Сибіга порівняв дії Росії з діями Ірану в Ормузькій протоці: "Росія робить із Чорним морем і продовольчою безпекою те саме, що Іран зробив з Ормузькою протокою та енергетичною безпекою. Не мовчіть! Дійте зараз, щоб зупинити російський терор, перетворення продовольства на зброю та використання голоду як інструменту війни".