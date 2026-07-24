Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

ЄСПЛ підтвердив правомірність воєнних положень КПК України щодо тримання під вартою

2 хв читати
Додати як джерело
ЄСПЛ підтвердив правомірність воєнних положень КПК України щодо тримання під вартою

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вперше розглянув питання відповідності положень Кримінального процесуального кодексу (КПК) щодо обґрунтованості тримання підозрюваних під вартою відносно Конвенції про захист прав людини, та визнав їх правомірними, повідомляє Міністерство юстиції у п’ятницю.

"23 липня ЄСПЛ вперше розглянув питання відповідності положень КПК, запроваджених після початку війни та ухвалив рішення у справі "Колесник і Смельницький проти України" (заяви № 24465/23 та № 25217/23). Суд не встановив порушення статті 5 §3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо обґрунтованості та тривалості тримання заявників під вартою, а скаргу за статтею 5 §1 Конвенції визнав явно необґрунтованою", – йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, справа стосувалася двох громадян України, яких у липні 2022 року було затримано за підозрою у поширенні інформації про українські військові позиції та техніку в Харкові. Надалі підозру було перекваліфіковано на державну зраду.

ЄСПЛ дійшов висновку, що положення КПК, які були внесені Законом України № 2198-IX від 14 квітня 2022 року та регулюють застосування запобіжних заходів під час дії воєнного стану, не встановлюють систему обов’язкового тримання під вартою.

Водночас, суд звернув увагу на рішення Конституційного суду від 19 червня 2024 року № 7-р(ІІ)/2024 та погодився з його висновком, суди мають можливості визначати заставу та застосовувати індивідуальний підхід під час вирішення питання про запобіжний захід. Тому рішення національних судів ґрунтувалися на належних та достатніх підставах для тримання заявників під вартою, оцінивши ризики переховування, впливу на свідків, знищення доказів та вчинення нових правопорушень.

Коментуючи рішення, Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко зазначила: "Це рішення є важливим для практики застосування кримінального процесуального законодавства в умовах воєнного стану. Суд підтвердив, що запроваджені у 2022 році положення КПК України не створюють механізму автоматичного тримання під вартою та не звільняють національні суди від обов’язку оцінювати ризики й обставини кожної конкретної справи".

Також ЄСПЛ зазначив, що під час оцінки дотримання вимоги щодо особливої ретельності у провадженні необхідно враховувати безпрецедентні обставини, пов’язані з повномасштабним вторгненням Росії.

#єспл #мінюст #кпк
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Розвиток Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту через Азербайджан та транспортного коридору ГУАМ дозволить диверсифікувати логістику з…

Читати
Азербайджан співпрацює з Україною у питаннях дотримання місцевими компаніями санкційних обмежень – посол

Азербайджан співпрацює з Україною у питаннях дотримання місцевими компаніями санкційних обмежень – посол

Санкції проти азербайджанських компаній, які були дотичні до експорту нафти з РФ в обхід запроваджених Європейським Союзом санкцій, наразі знято, і а…

Читати
Корецький про пріоритети на посаді прем'єра: хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції

Корецький про пріоритети на посаді прем'єра: хочу, щоб цей уряд став урядом оборони, економічного розвитку і євроінтеграції

Кандидат в прем’єр-міністри України, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що хоче, щоб Кабінет міністрів під його керівни…

Читати
Вибори в РФ не вплинуть на ескалацію війни, але після них Путін може збільшити мобілізацію, – Зеленський

Вибори в РФ не вплинуть на ескалацію війни, але після них Путін може збільшити мобілізацію, – Зеленський

Парламентські вибори в Росії не вплинуть на подальшу ескалацію війни, оскільки їхній результат є прогнозованим, однак Володимир Путін може вдатися до…

Читати