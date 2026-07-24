ЄСПЛ підтвердив правомірність воєнних положень КПК України щодо тримання під вартою

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вперше розглянув питання відповідності положень Кримінального процесуального кодексу (КПК) щодо обґрунтованості тримання підозрюваних під вартою відносно Конвенції про захист прав людини, та визнав їх правомірними, повідомляє Міністерство юстиції у п’ятницю.

"23 липня ЄСПЛ вперше розглянув питання відповідності положень КПК, запроваджених після початку війни та ухвалив рішення у справі "Колесник і Смельницький проти України" (заяви № 24465/23 та № 25217/23). Суд не встановив порушення статті 5 §3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо обґрунтованості та тривалості тримання заявників під вартою, а скаргу за статтею 5 §1 Конвенції визнав явно необґрунтованою", – йдеться у повідомленні відомства.

Зокрема, справа стосувалася двох громадян України, яких у липні 2022 року було затримано за підозрою у поширенні інформації про українські військові позиції та техніку в Харкові. Надалі підозру було перекваліфіковано на державну зраду.

ЄСПЛ дійшов висновку, що положення КПК, які були внесені Законом України № 2198-IX від 14 квітня 2022 року та регулюють застосування запобіжних заходів під час дії воєнного стану, не встановлюють систему обов’язкового тримання під вартою.

Водночас, суд звернув увагу на рішення Конституційного суду від 19 червня 2024 року № 7-р(ІІ)/2024 та погодився з його висновком, суди мають можливості визначати заставу та застосовувати індивідуальний підхід під час вирішення питання про запобіжний захід. Тому рішення національних судів ґрунтувалися на належних та достатніх підставах для тримання заявників під вартою, оцінивши ризики переховування, впливу на свідків, знищення доказів та вчинення нових правопорушень.

Коментуючи рішення, Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко зазначила: "Це рішення є важливим для практики застосування кримінального процесуального законодавства в умовах воєнного стану. Суд підтвердив, що запроваджені у 2022 році положення КПК України не створюють механізму автоматичного тримання під вартою та не звільняють національні суди від обов’язку оцінювати ризики й обставини кожної конкретної справи".

Також ЄСПЛ зазначив, що під час оцінки дотримання вимоги щодо особливої ретельності у провадженні необхідно враховувати безпрецедентні обставини, пов’язані з повномасштабним вторгненням Росії.