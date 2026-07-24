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Росіянин Дворкович під тиском ЄС залишає посаду очільника ФІДЕ – Бідний

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Росіянин Дворкович під тиском ЄС залишає посаду очільника ФІДЕ – Бідний
Фото: ФІДЕ

Росіянин Аркадій Дворкович під тиском Європейського Союзу залишає посаду очільника Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), повідомив міністр молоді і спорту України Матвій Бідний.

"Це ще одне підтвердження того, що наші зусилля дають конкретний результат. Докази причетності цих людей до підтримки війни, які наша команда передавала партнерам в ЄС, спрацювали. Наступний хід – за МОК. Очільник російського олімпійського комітету Михайло Дегтярьов відучора також під санкціями. Будь-який офіційний контакт МОК та міжнародних федерацій із ним стає абсолютно неприйнятним", – написав Бідний в мережі Facebook.

Він додав, що Мінспорту продовжує формувати доказову базу щодо кожного російського функціонера та атлета, які підтримують агресію. 

Як повідомлялося, Євросоюз вніс до санкційного списку міністра спорту Росії та очільник олімпійського комітету РФ Михайла Дегтярьова та президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Аркадія Дворковича.

#шахи #росія #фіде #бідний
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