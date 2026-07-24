У Києві вшанували історичне підняття українського прапора

У Києві відзначили 36-у річницю першого підняття синьо-жовтого прапору біля будівлі КМДА. У заході взяли участь депутати Київради першого скликання та учасники Форуму молодіжних рад. Про це повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

"На честь 36-ї річниці підняття прапору України в столиці взяв участь у церемонії вшанування національного стяга біля будівлі столичної мерії. На заході, зокрема, були присутні депутати Київради першого скликання та голови молодіжних рад з усіх куточків держави, які з'їхалися до Києва на Форум молодіжних рад України. Вперше синьо-жовтий прапор замайорів над Києвом 24 липня 1990 року. Особливо знаково, що це сталося біля будівлі Київської міської ради, за 13 місяців до офіційного проголошення незалежності України", - написав Віталій Кличко.

Мер відзначив патріотизм та сміливість депутатів Київради першого скликання.

"Кияни виходили на Хрещатик, ризикуючи свободою та безпекою. Але прагнення жити у незалежній державі виявилося сильнішим за страх перед тоталітарною системою. Відтоді Хрещатик не раз ставав місцем, де творилася історія сучасної України. Так було під час Помаранчевої революції та Революції Гідності", - зазначив Кличко.

Від підкреслив, що сьогодні синьо-жовтий прапор став символом стійкості, відваги й свободи для всього цивілізованого світу.