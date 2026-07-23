Адвокати Порошенка оскаржують рішення Верховного Суду щодо санкцій у Великій Палаті, ЄСПЛ та ООН

Адвокати народного депутата України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенко заявили, що рішення колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду щодо відмови у скасуванні санкцій було ухвалене під прямим тиском, повідомляє пресслужба політсили.

У зв'язку з цим захист уже готує скарги до Великої Палати Верховного Суду, Європейського суду з прав людини, а також до Комітету ООН з прав людини.

Як повідомили захисники під час брифінгу, двоє суддів із п'яти – головуюча Радишевська та ексголова КАС Смокович – висловили окремі думки, зазначивши про відсутність підстав для запровадження санкцій. Натомість рішення на користь представників влади ухвалила більшість у складі суддів Кашпор, Мацедонської та Мельник-Томенко. За словами адвоката Іллі Новікова, справжнім автором та сценаристом цієї справи від початку був Андрій Портнов, чиї публікації лягли в основу фабули обвинувачень.

Адвокати зауважили, що мотивувальна частина рішення про відмову скасувати санкції частково засекречена, хоча в ній немає нічого, що не було оприлюднене раніше: санкції запровадили на підставі листа за підписом Голови Держфінмоніторингу Проніна, а сама фабула "звинувачень" Порошенка скопійована з публікації видання, підконтрольного Портнову. Текст рішення ВС вже надісланий міжнародним партнерам України, які уважно стежать за цією справою, говорять адвокати.

"Ви бачите статтю у виданні "Закон і бізнес", стиль дуже легко впізнати, це писав Андрій Портов, на той час ще живий і дуже активний. Він передбачав, що РНБО впровадить санкції проти Порошенка саме за те, за що їх через місяць запропонував впровадити Пронін", – заявив Новіков.

Також захист наголошує на абсурдності звинувачень щодо участі Порошенка в підготовці Харківських угод, адже на момент їх підписання він не обіймав державних посад, а сам документ і досі має чинний статус на сайті Верховної Ради.

"Якщо ми зараз відкриємо на сайті Верховної Ради сторінку, де розміщені ці Харківські угоди, які офіційно називають "угоди з питань перебування Чорноморського флоту рф на території України", ми бачимо, що статус цього документа чинний на цей час, сьогодні. І навіть відкинувши те, що Порошенко не був ні ініціатором, ні учасником укладення цієї угоди, ми бачимо, що український парламент вважає до цього часу цю угоду чинною. Це повний абсурд", – пояснив Головань.

Адвокати наполягають, що розгляд справи у Великій Палаті має відбуватися виключно у відкритому режимі. Текст рішення Верховного Суду вже передано міжнародним партнерам України, адже дотримання верховенства права та судової незалежності залишається критичною умовою для подальшої євроінтеграції країни.

"Європейські інституції, Європарламент, Рада Європи зазначили чітко, що відсутність чи наявність прогресу будуть визначальними в питанні про євроінтеграцію України. І навіть якщо ми не почуємо законні відповіді, обґрунтовані відповіді на це питання від Верховного Суду, ми обов'язково почуємо їх від європейських органів", – сказав Новіков.

Як повідомлялося, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у п'ятницю відмовив Порошенку у задоволенні позову щодо скасування санкцій, введених рішенням Ради національної безпеки і оборони. Рішення було ухвалене з окремими думками двох суддів колегії з п'яти суддів, що розглядали цю справу. "Ми точно будемо подавати (оскарження – ІФ-У) на Велику палату. Але я твердо переконаний, що ми виграємо ЄСПЛ", – сказав політик