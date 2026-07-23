Експерт застерігає від "морського перемир'я" навіть після ураження Росією 28 суден за місяць і вбивства 21 моряка

Російські війська за місяць пошкодили 28 суден, які прямували до/з портів Великої Одеси, що становить близько 11-12% від їхньої загальної кількості, внаслідок атак загинув 21 моряк, ще 34 дістали поранення, але Україні все одно варто уникнути чергового "морського перемир'я", вважає експерт моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

"Морське перемир'я" … вигідне тільки агресору. віримо і сподіваємось, що наші військові швидко знайдуть як захистити морський трафік від Зміїного до Одеси від атак з повітря", – написав Клименко у Facebook у четвер.

Він пояснив, що для Росії Чорне море стало основним напрямком експорту "надлишків" сирої нафти, що утворилися через масове пошкодження нафтопереробних заводів (НПЗ), а обсяги такого експорту наразі становлять 7-8 млн тонн на місяць.

Експерт спрогнозував появу "купи "миротворців" по Чорному морю, які разом з екологами "і нашими корисними ідіотами" будуть просувати "морське перемир'я". На його думку, таких миротворців мало цікавить доля України – їх першочергова мета захистити власні інтереси, в тому числі видобуток газу на морських родовищах.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький 22 липня повідомив, що останні удари ворога по портовій інфраструктурі та суднах, особливо обстріл трьома ракетами судна з кукурудзою 19 липня, що вбив 10 моряків, призвів до тимчасової зупинки заходу суден за агропродукцією в чорноморські порти України.

Він визнав, що призупинення відвантаження агропродукції через чорноморські порти може вплинути на настрої та стати основою для цінових спекуляцій, тож закликав аграріїв утриматися від поспішних рішень.

Водночас глава Мінагрополітики висловив сподівання, що ситуацію буде вирішено в досить короткий період часу.

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україна ініціювала на 27 липня засідання Радбезу ООН після зупинення руху суден морським коридором у Чорному морі.