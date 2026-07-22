Умєров та Вітакер обговорили Drone Deal та локалізацію виробництва ракет до Patriot

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров обговорив із послом США при НАТО Метью Вітакером підготовку до підписання угоди по дронах Drone Deal та локалізацію виробництва ракет до систем Patriot в Україні.

"Продуктивна зустріч із Постійним представником Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакером у Києві. Обговорили розвиток ініціативи Drone Deal між Україною та США… Окрему увагу приділили питанню локалізації виробництва ракет до систем Patriot в Україні. Це надзвичайно важливо для посилення нашої ППО та захисту українських міст і людей", – написав він у Телеграм.

Умєров зазначив, що формат партнерства через угоду по дронах відкриє ще більше можливостей для співпраці у сфері оборони, зокрема обмін технологіями, спільне виробництво, інвестиції в український ОПК та розвиток сучасних оборонних рішень.

Він подякував Сполученим Штатам за лідерство, стратегічне бачення і незмінну підтримку.