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Умєров та Вітакер обговорили Drone Deal та локалізацію виробництва ракет до Patriot

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Умєров та Вітакер обговорили Drone Deal та локалізацію виробництва ракет до Patriot
Фото: https://t.me/umerov_rustem

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров обговорив із послом США при НАТО Метью Вітакером підготовку до підписання угоди по дронах Drone Deal та локалізацію виробництва ракет до систем Patriot в Україні.

"Продуктивна зустріч із Постійним представником Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакером у Києві. Обговорили розвиток ініціативи Drone Deal між Україною та США… Окрему увагу приділили питанню локалізації виробництва ракет до систем Patriot в Україні. Це надзвичайно важливо для посилення нашої ППО та захисту українських міст і людей", – написав він у Телеграм.

Умєров зазначив, що формат партнерства через угоду по дронах відкриє ще більше можливостей для співпраці у сфері оборони, зокрема обмін технологіями, спільне виробництво, інвестиції в український ОПК та розвиток сучасних оборонних рішень.

Він подякував Сполученим Штатам за лідерство, стратегічне бачення і незмінну підтримку.

#вітакер_метью #нато #посол_сша #умєров #patriot #drone_deal
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