Зеленський обговорив із послом США при НАТО підготовку Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві з послом США при НАТО Метью Вітакером обговорив підсумки саміту НАТО в Анкарі, посилення української протиповітряної оборони, drone deal та реалізацію програми PURL, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Я думаю, що це був дуже успішний саміт (НАТО – ІФ-У). Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за велику підтримку з вашого боку", – сказав Зеленський під час зустрічі у середу.

Президент також поінформував Вітакера про поточну ситуацію на фронті.

"Кожного дня нашим воїнам складно, звісно, і це зрозуміло. Але ініціатива не в руках росіян, і я думаю, що це добре", – зазначив глава держави.

Під час зустрічі сторони обговорили підготовку майбутньої угоди між Україною та США у форматі Drone Deal, а також уже підписані документи, які наближають її укладення. Зеленський зазначив, що українська сторона вже має можливість направляти безпілотники до США для проведення випробувань.

Президент також подякував Вітакеру за його внесок у реалізацію програми PURL, яка, за його словами, допомагає Україні отримувати необхідні засоби для захисту повітряного простору.

Зі свого боку посол США при НАТО зазначив, що програма PURL була започаткована рік тому за ініціативою президента США Дональда Трампа.

"Я думаю, що ми вийшли вже на майже $8 млрд. Це американське спорядження, яке було оплачене європейськими коштами. Саме так ця програма і закладалася. Програма має розвиватися і бути ще більш успішною, щоб вам допомогти", – сказав Вітакер.

Крім того, Зеленський вручив орден "За заслуги" III ступеня командувачу Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України та Групи сприяння безпеці – Україна генерал-лейтенанту Кертісу Баззарду, який теж був присутній на зустрічі, та подякував йому за підтримку України.