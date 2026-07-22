ЦВК визнала Моркляника та Рєзнікову обраними народними депутатами України

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Богдана Моркляника та Вікторію Рєзнікову обраними народними депутатами України у зв’язку з достроковим припиненням депутатських повноважень Дениса Маслова та Віталія Безгіна (всі – партія "Слуга народу"), повідомила пресслужба ЦВК.

"До Комісії надійшли документи від Верховної Ради України про дострокове припинення депутатських повноважень Дениса Маслова та Віталія Безгіна у зв’язку з особистими заявами. Вони були обрані на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу"", – йдеться у повідомленні у фейсбуці ЦВК.

Повідомляється, що ЦВК розглянула зазначені документи та визнала Богдана Моркляника й Вікторію Рєзнікову, наступних за черговістю кандидатів, включених до виборчого списку "Слуги народу" під № 163 та № 165 відповідно, обраними народними депутатами України на вказаних виборах.

Для реєстрації народними депутатами України Богдан Моркляник та Вікторія Рєзнікова мають не пізніш як на 20-й день подати до Комісії визначені законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на 5-й день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення.