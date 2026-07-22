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Трамп: За кожне атаковане Іраном в Ормузькій протоці судно США відтепер будуть бомбити міст або електростанцію на іранській території

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп у середу виступив із попередженням на адресу іранської влади, згідно з яким американські військові атакуватимуть і знищуватимуть мости та електростанції в Ірані у відповідь на будь-який його напад на судна в Ормузькій протоці.

"Відтепер щоразу, коли Ісламська Республіка Іран завдаватиме удару по суднах в Ормузькій протоці – ракетою, реактивним снарядом, дроном, будь-якою зброєю – США бомбитимуть і знищуватимуть один міст або електростанцію, зокрема ті, що розташовані поблизу столиці Тегерана – або на її території", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Раніше Трамп неодноразово погрожував ударами збройних сил США по мостах та електростанціях в Ірані.

#ормузька_протока #іран #трамп #сша
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