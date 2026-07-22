Транскаспійський маршрут сформує нову архітектуру торгівлі, в якій Україна посяде важливе місце – посол

Розвиток Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту через Азербайджан та транспортного коридору ГУАМ дозволить диверсифікувати логістику за рахунок відгалуження цього маршруту через Україну та відкриває можливість сформувати нову архітектури торгівлі між Європою та Азією в обхід РФ та Ірану, зазначає надзвичайний і повноважний посол України в Азербайджані Юрій Гусєв.

"Безумовно, це ще один із напрямів, де Україна та Азербайджан мають об’єктивний спільний інтерес", – сказав Гусєв в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо проблем із постачанням української продукції на ринки країн Середньої Азії через агресію РФ та допомогу з боку Ірану, і наскільки можливо зробити ці логістичні маршрути дешевшими та швидшими за допомогою Азербайджану.

"Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну традиційні логістичні маршрути для українського експорту були суттєво порушені, а окремі напрями, зокрема через російську територію та частково через Іран, стали неможливими, небезпечними або економічно невигідними. Це особливо відчувають українські експортери, які працюють із ринками Центральної Азії. Саме тому дедалі більшого значення набуває Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут та транспортний коридор ГУАМ в контексті розвитку Серединного коридору, в якому Азербайджан є ключовою державою, адже через його територію проходить основний сухопутний і морський маршрут Китай – Центральна Азія – Каспій – Азербайджан – Грузія – Чорне море (або Туреччина) – ЄС", – розповів дипломат.

Він наголосив, що для України розвиток цього маршруту відкриває можливість значно диверсифікувати логістику, у тому числі за рахунок відгалуження цього маршруту, яке проходитиме через Україну. "Йдеться не лише про скорочення залежності від традиційних шляхів, а й про формування нової архітектури торгівлі між Європою та Азією, у якій Україна, як традиційно транзитна держава, має посісти важливе місце", – наголосив Гусєв.

Посол зазначив, що цей маршрут наразі не є ідеальним: "існують питання, пов’язані з тарифами, координацією між різними перевізниками, пропускною спроможністю портів, швидкістю проходження митних процедур та узгодженням цифрових сервісів".

"Але саме над цими питаннями зараз активно працюють країни-учасниці маршруту. Україна зацікавлена у поглибленні співпраці з Азербайджаном, Грузією, Туркменістаном, Казахстаном та іншими партнерами для того, щоб розширення спроможностей Серединного коридору. Це передбачає розвиток портової інфраструктури, контейнерних перевезень, цифровізацію документообігу, гармонізацію тарифної політики та спрощення прикордонних процедур. Для українського бізнесу це означає не лише швидший доступ до ринків Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, Киргизстану і Таджикистану, а й можливість більш активного виходу на ринки Південного Кавказу та Китаю", – розповів дипломат.

Він застеріг від очікувань, що цей маршрут "уже завтра стане найдешевшим", однак наголосив на його перевагах: безпеці, надійності, передбачуваності, швидкості та незалежності від РФ.

"У сучасних геополітичних умовах саме ці фактори дедалі частіше визначають конкурентоспроможність міжнародної логістики. Упевнений, що у найближчі роки роль Азербайджану, як ключового транспортно-логістичного хабу між Європою та Центральною Азією, лише зростатиме. Для нас це відкриває реальну можливість не лише відновити частину втрачених логістичних маршрутів, а й інтегруватися у нові євразійські транспортні ланцюги, які формуватимуться незалежно від російської інфраструктури", – резюмував Гусєв.