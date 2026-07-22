Зеленський, Залужний і Федоров очолили рейтинг електоральних симпатій – опитування

У першому турі гіпотетичних виборів президента України 22,3% респондентів проголосували б за Володимира Зеленського, 14,9% – за Валерія Залужного, 13,4% – за Михайла Федорова.

Про це свідчать результати опитування населення, що провела Соціологічна група "Рейтинг" (Rating Group) 20-21 липня 2026 року. Примітка: опитування було завершено ще до появи в медіа інформації про відставку Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ.

"Ми запитали респондентів, за кого вони голосували б у першому турі гіпотетичних виборів президента України. До трійки лідерів за електоральними симпатіями входять Володимир Зеленський (22,3%), Валерій Залужний (14,9%) і Михайло Федоров (13,4%)", – йдеться у прессрелізі за підсумками дослідження на сайті СГ "Рейтинг" у середу.

Далі йдуть Кирило Буданов (7,2%), Олександр Усик (5,9%), Петро Порошенко (4,6%), Ігор Терехов (4,3%), Дмитро Разумков (3,7%) та Андрій Білецький (2,3%). За Юлію Тимошенко віддали б голоси 1,7%, за Сергія Притулу – 0,8%, Віталія Кличка – 0,3%.

Водночас, 4% опитаних голосували б за іншого кандидата, 2,6% не брали б участі в голосуванні, решта (11,9%) відповіли "важко відповісти".

Опитування проводилося 20-21 липня 2026 року. Методом CATI (Computer-Assisted Telephone Interview – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) було опитано 1000 респондентів, які були відібрані шляхом випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В опитуванні брали участь жителі України віком 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на період опитування відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (похибка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95)